Basket: la Grissin Bon Reggio Emilia vince all'Adriatic Arena

Alla Vuelle non bastano cinque uomini in doppia cifra ed ora la classifica si fa davvero preoccupante.

Il festival delle triple premia la Grissin Bon Reggio Emilia che vince sul parquet dell' Adriatic Arena e capovolge anche la differenza canestri.

Per Pesaro arriva l'ennesima sconfitta in campionato, nonostante la squadra di Spiro Leka raccolga meno di quanto seminato.

La chiave della partita è probabilmente tutta nell'avvio troppo morbido della Vuelle , che consente al quintetto di Menetti di portarsi sul + 11 dopo appena tre minuti di gioco.

Pesaro non ha mollato e con Bertone e Mika ha subito ricucito lo strappo, chiudendo il primo quarto sul 22 pari.

La partita va avanti di fiammate, con Reggio Emilia sempre avanti e Pesaro comunque capace di restare nel macth.

All'intervallo lungo, la Grissin Bon è avanti ma solo di tre punti.

Nel terzo periodo arriva anche il primo vantaggio di Pesaro, trascinata sotto canestro dalla giocate di un Mika davvero encomiabile.

Si viaggia sul binario del perfetto equilibrio e a suon di triple.

Ed è proprio dall'arco che gli emiliani costruiscono il successo, con percentuali pazzesche, il 71% nell'ultimo quarto e 5/6 dalla distanza per lo spagnolo Llompart.

Pesaro risponde sempre, prima con Monaldi e poi con Little e a 20 secondi dalla sirena e sotto di soli tre punti,

Sulla rimessa Vuelle, Spiro Leka chiama un alley oop per Mika.

Una scelta quantomeno discutibile che finisce per regalare palla e vittoria a Reggio Emilia.

Il quintetto di Max Menetti ha la forza e sopratutto la lucidità per ribaltare la differenza canestri con l'ennesima tripla, firmata da uno scatenato Mussini.

Finisce 96 a 104, un risultato che la dice lunga sulla fragilità difensiva della Vuelle Pesaro



p.f.