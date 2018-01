Baseball, uscito il calendario del campionato di Serie A1

La Federazione Italiana Baseball ha diramato il calendario del prossimo campionato di Serie A1 che comincerà il 20 e 21 aprile. La stagione 2018 si aprirà sabato 31 marzo con la Coppa Italia che si giocherà sulla lunghezza di tre settimane, con Final Four in programma il 13 e 14 aprile ma vediamo in grafica la prima giornata di campionato. Rimini - Nettuno City, Città di Nettuno - Parma, Padule - San Marino, Padova - Fortitudo Bologna.