Kipchumba domina la Napoli Half Marathon

Se oggi le maratone sono diventate veloci, la mezze sono addirittura velocissime. E così la quinta Napoli Half Marathon non fa eccezione. Nell'attesa di diventare una classica da calendario, la corsa intanto si fa forte di prestazioni cronometriche notevolissime. Nonostante la pioggia e quindi quando problema di aderenza su un asfalto reso in qualche tratto piuttosto scivoloso. Unico lo scenario tra Castel dell'Ovo, il Maschio Angioino e il Teatro San Carlo e ancora il porto e Piazza del Plebiscito. A vincere è stato Abel Kipchumba, un'ora esatta e qualche secondo nuovo record della corsa e personale ritoccato all'ingiù di ben 3 minuti. Il tempo del vincitore è il secondo riscontro mondiale del 2018 e nasce tra una prima parte di gara stratosferica soltanto calmierata da una seconda parte nella quale il percorso si prestava meno allo sprint. Secondo posto per Shadrak Kiplagat, vero favorito della vigilia e a contatto col vincitore fino al decimo chilometro.