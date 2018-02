Sci, Mariotti e Torsani campioni sammarinesi 2018

La gara di slalom gigante si è tenuta a Folgarida: una cinquantina gli atleti in gara nelle 6 categorie previste.

Nel pomeriggio, a Folgarida, si è svolto il campionato sammarinese di sci, consistente in una prova di slalom gigante. Una cinquantina gli atleti in gara nelle 16 categorie previste. Primi assoluti Alessandro Mariotti, che domani partirà per le Olimpiadi di PyeongChang, e Anna Torsani, tra le donne: 1' 02" 55 e 1' 09" 88 i rispettivi tempi. Completano i rispettivi podi Matteo Gatti ed Enrico Muraro, da un lato, Agata Righi e Virginia Tomassini, dall'altro.