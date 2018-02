I Titans sfiorano il colpaccio con la capolista: Imola passa 88-86

Al Multieventi la Virtus domina il primo tempo ma poi incassa il gran terzo quarto dei biancazzurri, trascinati da Aglio e Grassi. Quest'ultimo prova la tripla del sorpasso allo scadere, senza fortuna.

La Virtus Imola – capolista con 15 vittorie in 16 gare – è una di quelle squadre con le quali, alla vigilia, firmeresti per una sconfitta di misura. Poi però succede per davvero e allora brucia tanto mancare l'impresa, impresa che la Pallacanestro Titano ha visto sfumare, nel suo Multieventi, per 86-88. Il 50% complessivo dall'arco racconta di un match aggressivo da ambo le parti, ma combattuto solo nella ripresa.



Nel primo tempo i ragazzi di Foschi ci mettono canestri e intensità, ciò nonostante la Virtus è costantemente sopra. Nei primi 4' Nucci segna 10 punti, la metà dei 20 che ne faranno il top scorer dei suoi, al pari di Casadei. Con loro c'è un Ranocchi da 16 e Imola, dopo aver guidato anche di 10, arriva all'intervallone sul +8. I Titans però danno sempre l'idea di poterla riaprire, come effettivamente succede nella terza frazione. Nel quale arriva un 15-0 per i biancazzurri, che in attacco sono chirurgici, in difesa sporcano tutte le linee di passaggio e d'un tratto comandano di 9. La carica la suonano Aglio, 27 punti totali, e soprattutto Grassi, 17 con 9 assist e 6 rimbalzi, mentre Gamberini ne aggiunge altri 15.



Imola arranca, una rocambolesca tripla di Dal Fiume però inverte l'inerzia e avvia la contro-rimonta: a inizio ultimo quarto gli ospiti sono a -3, a metà parziale mettono la freccia e a 1' 30” dalla sirena trovano il +7 con la tripla di Casadei. I Titans incassano ma non cedono, trovando, con 4” sul cronometro, la tripla del -1 di Aglio. Casadei fa 1/2 dalla lunetta e sull'ultima rimessa biancazzurra può ancora succedere tutto. Grassi riceve da Sinatra e, forte di un 5/5 dall'arco, prova il colpaccio da metà campo, senza fortuna. Imola sospira di sollievo e San Marino rosica, ma al contempo conferma che le difficoltà di inizio stagione sono solo un ricordo.



RM

RM