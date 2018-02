Comincia il 2018 per gli allievi della STA

Comincia la stagione internazionale 2018 per gli allievi della San Marino Tennis Academy. Alcuni dei giocatori seguiti sul Titano da Giorgio Galimberti sono infatti a Sharm El Sheikh per disputare una serie di tornei del circuito Itf Men’s Future. In particolare il nazionale sammarinese Marco

De Rossi esce di scena solo al terzo e decisivo turno delle qualificazioni nel torneo “Egypt Men’s Future” (15.000 dollari, cemento), stoppato con il punteggio di 6-4 7-5 dal russo Vladislav Dubinsky, lo stesso che al secondo turno aveva eliminato (6-4 6-4) anche il 19enne pesarese Federico

Bertuccioli, testa di serie n.14 e per tale ragione esentato dal primo turno nel torneo egiziano. Buona comunque la prestazione del davisman biancazzurro che all’esordio aveva battuto 6-3 7-5 Matteo Curci, entrato con una wild card, per poi eliminare per 6-4 3-6 6-2 l’ucraino Daniil Zarichanskyy, prima testa di serie delle “quali”. In contemporanea Isabella Tcherkes Zade, altra allieva di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy, è impegnata questa settimana nel tabellone principale del torneo Itf Junior Tour moldavo di Chisinau (Grade 2, cemento indoor), la “Biotehnos Cup”: la 17enne mancina ha ceduto con il punteggio di 1-6 6-2 6-2 all’inglese Emma Raducanu, quinta favorita del seeding.