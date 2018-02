Nuoto Pinnato, bene la Domus San Marino a Camaiore

Prima gara della stagione e prime affermazioni per la Domus San Marino Nuoto Pinnato. Sei atleti, accompagnati dal tecnico Giuseppe Ierardi, hanno preso parte domenica, a Camaiore, alla prova del Campionato Regionale Toscana. Nei 50 metri pinne Camilla Sansovini ha centrato il secondo posto di categoria. Elena Marinoni, alla sua seconda gara in carriera, ha chiuso quarta a soli 10 centesimi dal podio e nella stessa categoria Martina Bacciocchi ha terminato al settimo posto. Settimo posto anche per la giovane Veronica Pirroni, mentre in campo maschile, sempre nei 50 pinne, Diego Toccaceli e Francesco Casadei hanno chiuso rispettivamente ottavo e nono. Veronica Pirroni ha gareggiato anche nei 50 monopinna, classificandosi all’undicesimo posto. Ciliegina sulla torta la vittoria di Camilla Sansovini nei 100 m pinne.