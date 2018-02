Volley: vincono le squadre sammarinesi

La Banca di San Marino conferma il primato in classifica superando anche Ozzano fanalino di coda. Un successo per 3-0, che al di là del risultato e delle pozioni non è stato così semplice da conquistare. La squadra di coach Luca Nanni la deve giocare e sudare la vittoria contro le bolognesi. Nel primo set la Banca di San Marino resta in scia delle ospiti fino al 19/18, per poi andare avanti nel punteggio con Parenti. Le sammarinesi vanno poi a chiudere 25/22. Nel secondo parziale la Banca di San Marino parte meglio con un break di 4 punti, poi subisce il ritorno di Ozzano. Si gioca punto a punto fino al sorpasso bolognese sul 13/12. Set equilibrato fino al brek di tre punti nel finale di parziale che vale il 25/20 e porta la Banca di San Marino sul 2-0. Nel terzo set, le biancoazzurre vanno sotto 8/1. Le Titane tornano a giocare e si avvicinano di nuovo nel punteggio. Ancora Ozzano che allunga, il parziale sembra ormai delle ospiti, che subiscono il ritorno della Banca di San Marino. Si torna in parità a 21 punti. Il set si decide ai vantaggi, che premiano le padrone di casa 29/27. Doppia cifra per Tomassucci e Fiorucci con 11 e 10 punti a testa. In classifica la Banca di San Marino guida con 2 punti di vantaggio su Lugo. Prossimo impegno a Ravenna contro l'Olimpia Master.



Vittoria in trasferta per la Titan Services che s'impone 3-2 sul parquet dell'Atletico Bologna. La squadra di Mascetti si porta sul 2-0 grazie al 31/29 e 25/20 dei primi due parziali. I sammarinesi subiscono un calco di tensione nel terzo che rimette in gioco Bologna che pareggia il conto dei parziali. La partita si decide al tie-break. La Titan Services va sul 14/8, poi il black-out che porta i padroni di casa avanti 15/14. Si gioca punto a punto, alla fine vince la Titan Services 20/18. Farinelli segna 36 punti, Andrea Lazzarini 13. In classifica comanda la Polisportiva Modena Est con 44 punti. La Titan Services è quinta con 26 punti. Prossimo impegno in casa contro la Invicta Modena.



Elia Gorini