Tiro Arco: a Montegiardino 160 arcieri per l'italiano FIARC

Grande partecipazione per la gara di tiro con l'arco organizzata a Montegiardino e valida per il campionato italiano.

Oltre 160 partecipanti per la prova sammarinese del Campionato Italiano FIARC di tiro con l'arco. Un appuntamento imperdibile per i maggiori interpreti di questa disciplina che si sono sfidati lungo le 28 piazzole di tiro sui 20 ettari di campo gara allestito dalla Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco, in collaborazione con i Lunghi Archi di San Marino. Per una giornata, Montegiardino si è riempita dei migliori arcieri del centro/nord Italia per conquistare il successo nelle quattro categorie di gara. Ben 20 le compagnie rappresentate con atleti da Milano fino a L'Aquila. Non c'erano i tiratori sammarinesi, per una giornata, gli atleti del Titano hanno appeso arco e faretra per vestire la divisa degli organizzatori. La gara è stata di assoluto livello con contenuti tecnici di prim'ordine. Il punteggio finale degli atleti partecipanti è stato determinato dai risultati ottenuti nelle prove: individuali, a tempo, bersaglio mobile e sequenza. La gara di Campionato Italiano, tipologia battuta, prevedeva 4 categorie. A salire sul podio, della specialità ricurvo, il bolognese Flavio Stagni. In campo femminile, successo per Daniela Imolese di Forlì. Per quanto riguarda invece il Long Bow, primo posto per Giuseppe Cambiotti di Perugia, mentre nello storico il migliore è stato Alberto Davoli di Reggio Emilia. Ultima categoria prevista, il compound con vittoria finale per Andrea Reggiani di Modena. Alla grande partecipazione e soddisfazione degli atleti, si è aggiunta l'ottima organizzazione di un evento che richiama tanti atleti in territorio sammarinese. La prova era valida anche per il Campionato Emilia Romagna.



Elia Gorini