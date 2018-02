Tennis: continuano gli stage dei ragazzi sammarinesi con Barazzutti

L'obiettivo nemmeno troppo velato è quello di portare in Montenegro una squadra di Tennis competitiva. Il Direttore della scuola Federale Corrado Barazzutti si sbilancia ed è certo che i ragazzi sammarinesi completeranno il percorso di crescita arrivando ai risultati nel medio periodo ed uno di questi momenti potrebbe essere la prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati Montenegro 2019. C'è sintonia tra la Tennis Academy diretta da Giorgio Galimberti e la scuola Federale che ha in Barazzutti non solo un grande nome e un insegnante di livello, ma oggi Barazzutti ha conosciuto meglio la realtà sammarinese, una piccola realtà ma in grado di diventare un punto di riferimento. Il Capitano della Davis Italia maschile non nasconde nemmeno di essersi affezionato a San Marino.



L.G