La piscina del Multieventi Sport Domus ospita uno dei nuotatori italiani più titolati: il livornese Gabriele Detti

Nato a Livorno il 29 agosto 1994 parliamo di uno dei talenti più importanti che il nuoto italiano abbia saputo esprimere. Le sue bracciate comprendono più discipline seppur quasi tutte con la nuotata più classica: lo stile libero. 200, 400, 800, e 1500. 2 bronzi olimpici per lui conquistati a Rio 400 e 1500, e podio più che mai azzurro con l'amico Greg davanti a tutti. Lo straordinario oro ai mondiali di Budapest nella sua disciplina, gli 800, e qui Gabriele davanti a tutti con Paltrinieri terzo. Ed ancora l'oro all'Europeo di Londra 2016. Gabriele Detti a San Marino pronto per il Meeting, ma soprattutto guidato dal suo tecnico Stefano Morini ha ripreso a nuotare. Un infiammazione con borsite alla spalla sinistra lo ha costretto a fermarsi per 3 mesi. Lo scorso 29 ottobre lo stop, un mese fa l'ok dei medici per il ritorno in acqua. Detti ragiona step by step non si pone limiti ma non vuole nemmeno affrontare discorsi a lungo termine. Per addesso è tutto concentrato su assoluti italiani di Riccione e gli Europei che si terranno a Glasgow ad agosto; ma ovviamente all'orizzonte spunta Tokyo 2020, dove gli 800 stile diventeranno disciplina olimpica, e questo per uno come lui è già un gran bel segnale



L.G