Eugenio Rossi è vicecampione italiano

Ad Ancona il saltatore biancazzurro è secondo ai Campionati Italiani indoor.

Eugenio Rossi è medaglia d'argento ai campionati italiani indoor. Ad Ancona il saltatore biancoazzurro ha stabilito il nuovo record sammarinese con la misura di 2.24, la stessa del vincitore, l'atleta delle Fiamma Azzurre Stefano Sottile. Eugenio Rossi è secondo solo per il maggior numero di nulli, avendo superato la misura al secondo tentativo. Entrambi gli atleti hanno provato anche i 2,28. Il saltatore sammarinese era alla sua seconda gara stagionale dopo uno stop per infortunio. Un grande risultato per Eugenio Rossi e per il suo staff di lavoro in vista dei futuri impegni.



Elia Gorini