"Meeting del Titano": Oltre 500 atleti per il 5° Gran Prix d'inverno

Fabio Scozzoli vince i 50 metri rana. La sammarinese Arianna Valloni bronzo nei 1500 stile libero

16esima edizione del Meeting del Titano 5° Gran Prix d'inverno con Fabio Scozzoli superstar ma senza Gabriele Detti. Il livornese dopo gli allenamenti sul Titano era atteso per le gare, ma il riacutizzarsi del problema alla spalla sinistra lo ha costretto a dare forfait. La gara più attesa del pomeriggio i 50 metri rana con il campione europeo e mondiale Fabio Scozzoli, che conferma di essere imbattibile in Italia nella sua specialità chiusa in 27.80.

Nelle altre gare da segnalare la vittoria di Erika Ferraiolo nei 100 metri stile libero. La romana con 55.91 ha toccato davanti a Paola Biagioli e Giada Galizi. In evidenza diversi giovanissimi come Matteo Oppioli classe 2003 della Gens

Acquatica San Marino, primo nei 200 stile libero maschile con un sorprendente 1.56.76 esattamente 2 secondi meglio del suo personale di 1.58.76.

Bene anzi benissimo la sammarinese Arianna Valloni, bronzo nella maratona del nuoto i 1500 metri stile, nuotati da lei per la prima volta e chiusi con un ottimo 17'14''. La nazionale sammarinese di nuoto si sta preparando per i prossimi impegni: il Meeting di Milano ma soprattutto per i Giochi del Mediterraneo di Tarragona con Sara Lettoli, Beatrice Felici e Arianna Valloni già qualificate, diverse chance anche per Elisa Bernardi





L.G