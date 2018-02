Tennis: a Rotterdam semifinale Seppi raggiunge Federer, che è di nuovo il n.1 Atp

Seppi a Rotterdam batte il tedesco Zverev e raggiunge in semifinale Federer, che a 36 anni è nuovamente al n.1 della classifica Atp. Battendo Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, il campione svizzero si è assicurato i punti che gli bastano per scavalcare l’amico-rivale Rafael Nadal - fermo per infortunio - e tornare sul trono del miglior tennista del circuito Atp.