Al Meeting del Titano successo del sammarinese Casadei nei 100 metri rana

Chiude la due giorni di nuoto a San Marino

C'è da chiudere un vuoto nel nuoto maschile lasciato da Diego Mularoni ed Emanuele Nicolini. Troppo presto per dirlo, ma al Meeting del Titano emerge il nome di Giacomo Casadei. Il giovanissimo sammarinese classe 2002 trionfa nei 100 metri rana abbassando di un secondo e mezzo il suo personale. Entrato in acqua con 1.09.62 chiude la finale boys in 1.08.27 strappando la medaglia d'oro.



Nelle altre gare da segnalare il secondo posto di Fabio Scozzoli nei 100 rana, preceduto da Federico Poggi. Si conferma a buonissimi livelli il giovane che nuota per la Gens Acquatica San Marino Matteo Oppioli nei 100 delfino con un ottimo 59.18 In acqua anche il bolognese Marco Orsi per lui diverse affermazioni negli europei in vasca corta. A San Marino non va oltre al terzo tempo, per lui un buon allenamento in vista dei prossimi impegni. Occhi puntati anche sull'atleta delle Fiamme Gialle Alice Mizzau. Nella sua specialità i 200 metri stile libero ha chiuso con il secondo tempo dietro ad Erika Musso. Anche per la Mizzau buon allenamento per guardare con fiducia agli Europei di Glasgow





L.G



Luca Corsetti (D.T. Federazione Sammarinese Nuoto)