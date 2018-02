Atletica leggera: ottimi risultati sono giunti dai Campionati Regionali indoor categoria cadetti

Palaindoor di Modena domenica 18 febbraio.



Nel complesso buona prova degli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino con Lorenzo Michelotti che corre i 60m in 7’’93 e l’acuto di Davide Davosi che si mette al collo la medaglia d’oro nel salto in alto cadetti. Il quindicenne sammarinese con questo meritato successo, prosegue il suo percorso di crescita i cui progressi si sono maggiormente visti nei salti in elevazione. Davide ha regolato gli avversari che si sono fermati alla misura di 1.61m. La sua progressione lo porta a superare 1.75m : è il nuovo primato sammarinese indoor e tenta di realizzare il minimo per i campionati italiani (1.79m). L’appuntamento è solo rimandato alla prossima gara. Davide ha anche corso la batteria di qualificazione per i 60m ed entra nella finalina. La vince con il tempo di 7’’41 : nuovo primato sammarinese indoor. Gli atleti erano accompagnati dal Tecnico Davide Molinari che dichiara : “ E’ una grande soddisfazione oltre che un buonissimo risultato. Ci sono aspetti tecnici da migliorare sia nel salto che nella velocità. Non abbiamo fretta e stiamo lavorando nella direzione giusta”.