Il Giro Under 23 parte dalla Romagna

Ciclismo: la prima tappa a Forli

Una tradizione ripresa l'anno scorso dopo uno stop di 4 anni. E ora il Giro d'Italia Under 23, ex Giro Dilettanti, punta al definitivo rilancio. La presentazione a Roma per un'edizione quella del 2018 che si compone di 10 frazioni per un totale di 1200 chilometri da pedalare. Il via dalla Romagna, precisamente da Forli il 7 giugno con una cronometro di 4,7 chilometri. Ancora Romagna il giorno dopo con la frazione in linea Riccione-Forlì. E poi via da Nonantola a Sestola e su verso le montagne e l'arrivo finale a Cà del Poggio nella seconda semitappa dell'ultima giornata. E' un giro che piace un po' a tutti. C'era il Ministro Lotti, la Sensini e il CT Cassani a testimoniare l'importanza di un evento che nell'attesa di conquistare il grande pubblico ha rapito gli addetti ai lavori. Un Giro che si deciderà probabilmente in salita. A Passo Maniva, Pian delle Fugazza o sul romantico sterrato di Folgarida.