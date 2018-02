Tiro con l'arco: assoluti indoor a Rimini

Da domani a domenica, la rassegna tricolore con i migliori arcieri del panorama italiano. In gara anche i sammarinesi Giovanni Bonelli, Maurizio Rosti e Sonia Toccaceli

Sarà un’edizione record, quella dei 45esimi Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco. Alla rassegna tricolore – che si disputerà da domani a domenica - nei padiglioni di Rimini Fiera, si sono iscritti 954 arcieri. Ad aprire l’intensa tre giorni di gare, sarà la quarta edizione dell’Italian Challenge. Una gara a coppie miste, iscritta a calendario internazionale per compound e arco olimpico. Prova interregionale, invece, per arco nudo con abbinato un Torneo individuale. Naturalmente i protagonisti più attesi sono i nazionali azzurri, che arriveranno in riva all'adriatico direttamente dagli Stati Uniti, dopo aver partecipato ai Mondiali indoor, dove ancora una volta, l'Italia ha brillato conquistando ben 5 medaglie iridate. In mezzo a tanti campioni, una trentina di atleti romagnoli e tre rappresentanti degli "Arceri del Titano". Si tratta di Giovanni Bonelli, Maurizio Rosti e Sonia Toccaceli