Al Multieventi la IX Edizione del Trofeo Apnea

Valido per il campionato Regionale Emilia Romagna



Il maltempo non ha impedito il regolare svolgimento della manifestazione. Il trofeo Apnea valido per il campionato regionale Emilia Romagna giunto alla nona edizione si è disputato senza alcun intoppo. Organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subaquee dalla Polisportiva Sub Riccione, e dalla Sub Riccione Gian Neri, ha visto in vasca 92 atleti di cui 76 pinnatisti e 16 rana, ossia senza attrezzi.



5 i Sub sammarinesi impegnati: Sara Maggiotti, Dario Pasquinelli, Fabio Guardigli, Emanuel Santolini e Aldo Babboni. Solo nella giornata di domani verranno resi noti tutti i risultati, nel pomeriggio da segnalare la grande performance “Categoria Elite Femminile”di Livia Bregonzio, Società Asti Blu, la quale ha effettuato in apnea 155 metri in 3 minuti 10 secondi e 55 centesimi, superando nella distanza anche i colleghi uomini “ Categoria Elite Maschile” dove Marco Giacometti ha completato 110 metri in 2 minuti e 13 secondi e Cristian Rossi 1 minuto 49 secondi e 26 centesimi per percorrere 105 metri.





L.G





Leonardo Sansovini (Presidente Federazione Sammarinese Attività Subacquee)