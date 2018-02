Apnea: i sammarinesi Sara Maggiotti e Diego Pasquinelli hanno vinto la categoria esordienti

Il 9° Trofeo assoluto e categoria Elite è andato al bolognese Mauro Generali del H2BO di Bologna con 250 metri percorsi per il maschile e Diana Duca della MONSUB di Jesi con 167 metri percorsi per il femminile.

In prima categoria vittoria di Ricco Giacomo dell’H2BO (bologna) nel maschile e Astesiano Elena Komaros Ancona per il femminile, 8° posto per il nostro atleta Babboni Aldo della Sub Haggi Statti di San Marino.

Gli altri nostri atleti della Sub Haggi Statti capitanati da Giorgio Pierguidi:

Santolini Emanuel 6° class. in seconda categoria – vittoria di Fratini David della Monsub Jesi. Guardigli Fabio 8° class. in terza categoria – vittoria di Crescentini Claudio della Sub Rimini Gian Neri. Questo per il Trofeo DYN cioè con Attrezzi (monopinna o bipinna). Per il Trofeo DNF (senza attrezzi).

L’assoluta e categoria Elite vincono Gicometti Marco dell’Y40 (Padova) con 111 metri e Bregonzio Livia dell’Asti blu (Asti) con 155 metri nel femminile.

Gli atleti di San Marino, i sammarinesi Sara Maggiotti e Diego Pasquinelli hanno vinto la categoria esordienti.