Titans ko con Ozzano, Foschi: "Qualcuno ha mollato troppo presto"

Al di là del ko, il coach dei biancazzurri non ha gradito la prestazione dei suoi, soprattutto a livello caratteriale.

Il netto ko con la capolista Ozzano non è andato giù al coach della Pallacanestro Titano Franco Foschi. Non per la sconfitta in sé, visto il valore dell'avversario, ma per l'approccio mentale dei suoi, che a suo dire sono mancati dal punto di vista caratteriale.