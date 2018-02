Elias Lonfernini agli Italiani Junior

Taekwondo San marino in partenza per i Campionati Italia categorie cadetti e junior nere. Elias Lonfernini è la più giovane cintura nera e sarà in gara a Olbia accompagnato dal coach Secondo Bernardi. Un campionato per niente facile, dove sono iscritti i migliori cadetti e junior di tutta Italia. La Nazionale a fine marzo sarà allo Spanish Open di Alicante.