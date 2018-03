Atletica Mondiali Indoor, domani in pista il sammarinese Francesco Molinari

Il ventitreenne sammarinese ha beneficiato di una wild-card per la gara dei 60 metri piani.

Subito una medaglia per i colori azzurri, ai mondiali indoor di atletica leggera a Birmingham. A conquistarla è stata Alessia Trost con la misura di 1 metro e 93 nella gara di salto in alto femminile.

La friulana si è piazzata alle spalle della russa Mariya Lasitskene-Kuchina, oro con 2,01 e alla statunitense Cunningham, campionessa uscente che ha vinto l'argento con 1,93, grazie ad un nullo in meno rispetto alla Trost. Nella gara maschile oro al russo Lysenko con 2 metri e 36.

Solo argento per il campione uscente e grande favorito, il qatariano Barshim fermatosi a 2.33.

Il giovane Lysenko, appeno 20 anni, si aggiudica così la prima grande competizione della sua carriera.

Sui 3000 metri, ultima gara della prima giornata, terzo oro consecutivo per la fuoriclasse etiope Dibaba, con il tempo di 8'45"05.

Argento all'olandese Hassan e podio completato dalla scozzese Laura Muir, beniamina del pubblico britannico.



Domani sarà la volta di Francesco Molinari, unico atleta bianco-azzurro ai Mondiali Indoor 2018. Il ventitreenne sammarinese ha beneficiato di una wild-card per la gara dei 60 metri piani.

In questa stagione, Molinari è tornato per ben due volte sotto il muro dei 7 secondi ed a Birmingham cercherà di migliorare il suo primato personale che è di 6 secondi e 91 centesimi.



p.f.