Volley: Lugo vince il big match contro la Banca di San Marino

La Titan Services perde a Conselice 3-0.

Il big match del campionato di serie C premia Lugo che s'impone 3-1 sul parquet di Serravalle e stacca la Banca di San Marino in classifica. Le titane soffrono la maggiore fisicità delle ospiti, che confermano di essere fortissime a muro e micidiali in attacco. Lugo parte subito bene. La Banca di San Marino rincorre e trova il pareggio sul 10/10. Si continua a giocare con distacchi ravvicinati, poi l break delle ospiti. Coach Luca Nanni prova a rompere il ritmo con un time-out. Lugo non perde la concentrazione e scappa via andando a chiudere 25/18 il parziale.

Nel secondo set, la Banca di San Marino si trova avanti 3/2. Lugo reagisce con un break di 4 punti. Nanni chiama il primo time-out e cambia qualcosa. Sembra la carta vincente. San Marino torna a condurre 12/10. Ancora equilibrio, poi altro break Lugo di 4 punti che spezza di nuovo la gara e porta le ospiti a chiudere 25/20. Il terzo set dice Banca di San Marino, le biancoazzurre aumentano l'intensità dopo il cambio modulo. Le Titane scappano via fino al 17/8. Sembra essere il set che può riaprire la gara. La Banca di San Marino lo chiude 25/15. All'inizio del quarto parziale Lugo torna a macinare attacchi soprattutto con Piovaccari. Le ospiti portano attacchi continui e vanno sul 18/9. Le Titane non ci stanno, il break biancoazzurro produce 6 punti che rimette la Banca di San Marino in partita. La squadra di coach Nanni risale fino al -3, poi Lugo replica con un break di tre punti. La partita di fatto si chiude qui. Le ospiti vincono 25/18 il quarto e si portano a casa i tre punti che vale la fuga in classifica, davanti alla Banca di San Marino. Parenti segna 13 punti, Bacciocchi 12 e Tomassucci 10. Prossimo impegno a Savignano contro il Rubicono in Volley.



Ko anche per la squadra maschile. La Titan Services cede 3-0 a Conselice. La squadra di Stefano Mascetti non gioca una grande partita. Biancoazzurri quasi sempre costretti a inseguire. Conselice chiude 25/19 il primo parziale. Nel secondo la Titan Services cede 25/23, mentre nel terzo non va oltre i 18 punti. A referto, Farinelli mette 15 punti, Peroni 11. Prossimo impegno in casa contro lo Zinella Bologna.



Elia Gorini