Beach Tennis, Alice Grandi e Marika Colonna vincono il Casablanca Open

Ilaria Grandi invece si è laureata campionessa italiana indoor U14.

Nel beach tennis importante successo internazionale per le sammarinesi Alice Grandi e Marika Colonna, che si sono aggiudicate l'ITF Casablanca Open.



Nella finale del torneo le biancazzurre si sono imposte per 6-3 7-6 sulla coppia marocchina, composta dalle gemelle Benabdeljali.



E il weekend ha regalato belle soddisfazioni anche a livello giovanile: a Faenza, Ilaria Grandi si è laureata campionessa italiana indoor U14, in coppia con Giulia Renzi, ed è arrivata seconda nel tabellone U16.