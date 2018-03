Tiro a volo: Alessandra Perilli 5' in Messico

Con 117 su 125, la tiratrice sammarinese era entrata nella finale a sei della prima prova di coppa del mondo, a Guadalajara in Messico.



Alessandra Perilli ha chiuso al quinto posto la finale della prima prova di Coppa del Mondo davanti all'italiana Palmitessa. A metà finale, Alessandra Perilli era in piena lotta per una medaglia, poi alcuni passaggi a vuoto hanno segnato la gara della sammarinese. La formula della finale prevede 50 piattelli, con l'eliminazione della peggiore in classifica dopo i primi 25, per proseguire con una eliminazione ogni 5 piattelli, fino agli ultimi 10 piattelli per l'assegnazione dell'oro. Primo posto all'americana Carroll. Sul podio anche l'australiana Catherine Skinner e l'altra americana Aeriel Skinner. Quarta la finlandese Veromaa. In campo maschile, 47 su 50 per Gian Marco Berti.



