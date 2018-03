Tiro a volo: Alessandra Perilli a un piattello dalla finale

Lieve flessione per Alessandra Perilli impegnata nella prima prova di Coppa del Mondo di Trap a Guadalajara in Messico. Dopo i primi 75 piattelli, la sammarinese ha totalizzato un punteggio di 70. Nella terza serie, Alessandra Perilli ha ottenuto 23/25, che si va a sommare al 23 della prima serie e al 24 della seconda.



La classifica provvisoria è guidata con 71 piattelli da quattro tiratrici: le americane Ashley Carrol e Alease Skinner, la finlandese Mopsi Veromaa e l'italiana Maria Lucia Palmitessa.



A un solo piattello di distanza proprio Alessandra Perilli con Fatima Galvez e Satu Makela-Nummela. Oggi altri 50 piattelli per definire le partecipanti alla finale.



Elia Gorini