Federazione Ciclismo: Romeo Casadei è Presidente Onorario

Chi ha memoria non ha solo rispetto del passato, ma anche fiducia in un futuro che non prescinde dall'esperienza. Concetti ben chiari alla Federazione Ciclismo che ieri sera ha ha conferito il titolo di Presidente Onorario a Romeo Casadei. Casadei, già Presidente Onorario della Società Fiorita, è l'anima del ciclismo sammarinese fin dal 1973 quando è tra i soci fondatori della Federazione Sammarinese Amatori Ciclismo riconosciuta l'anno dopo dal Comitato Olimpico. Da subito Casadei assume la Presidenza e la terrà fino al 2012 anno dell'unificazione delle federazioni. Premiato dal Presidente Walter Baldisserra, i ricordi di Romeo Casadei partono dalla soddisfazione di aver creato dal nulla un gruppo in grado di farsi valere ai Giochi dei Piccoli Stati e poi i grandi sforzi organizzativi per portare in Repubblica eventi di carattere internazionale. Oggi l'esperienza del Presidente Onorario non si traduce in un semplice riconoscimento. Casadei collaborerà col Direttivo per i prossimi eventi a cominciare da quello di metà aprile quando San Marino ospiterà sul percorso di Montecchio testato ai Giochi una gara internazionale di Mountain Bike.