Tiro a volo: San Marino chiude quinto la finale mista

Oro alla Finlandia davanti a Cina e Stati Uniti.

Si ferma al quinto posto San Marino nella finale di trap misto in Messico. La coppia sammarinese composta da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti era entrata nella finale a sei con il terzo punteggio (142/150).

Nella finale per la medaglia dopo i primi 25 piattelli, 5 a testa per ogni tiratore della nazione, si decreta la prima eliminazione.

Gian Marco Berti spara tre serie con un 12/15, Alessandra Perilli due con 7/10. L'Italia è la prima squadra eliminata. Si prosegue con altri 5 piattelli. Nell'alternanza tocca ad Alessandra Perilli che inizia con due errori, non bastano tre centri. San Marino chiude quinto.



Elia Gorini