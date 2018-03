VL Pesaro-Capo d'Orlando, il commento dei coach Leka e Di Carlo

Il tecnico biancorosso plaude alla maggior cattiveria dei suoi nella ripresa, quello siciliano si rammarica per aver gettato alle ortiche una partita che aveva in pugno.

Una vittoria, l'84-81 della VL su Capo d'Orlando, frutto della maggior cattiveria messa in campo nella ripresa, dice il coach di Pesaro Spiro Leka. Viceversa, Gennaro Di Carlo , tecnico di Capo d'Orlando, si rammarica per aver gettato via una partita che i suoi avevano in pugno.