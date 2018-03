Sci: Goggia vince anche il Super G di Are

Dopo la sua ultima impresa che le è valsa la coppa del mondo di discesa libera Sofia Goggia non si ferma.

La bergamasca ha vinto anche il superg alle Finali di Aare, l'ultimo della stagione. È riuscita a superare la tedesca Viktoria Rebensburg che si è qualificata seconda e l'amica/rivale statunitense Lindsey Vonn finita al terzo posto.



Per la campionessa olimpionica si tratta del terzo successo, del nono podio stagionale e della quinta vittoria in carriera. Sono 22 i podi complessivi ad oggi dell'italiana, oltre all'oro olimpico, alla coppa di discesa ed al bronzo iridato in gigante a St. Moritz.



''E' pazzesco quel che è successo perché a questa gara proprio non pensavo." ha dichiarato Goggia, "sono felice di aver vinto in questa specialità, si completa tutto''.



Anche nel maschile l'Italia si è distinta. Christof Innerhofer si è guadagnato il secondo posto nel superG.