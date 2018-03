Basket: Rimini festeggia 70 anni di storia

Una conviviale per festeggiare i 70 anni di storia del basket Rimini. Società che nacque nel 1947 inizialmente denominata Polisportiva Libertas Rimini, poi divenuta Basket Rimini negli anni 70. Tanti i grandi giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa da Mark Crown, Steve Mitchell, Otis Howards, Renzo Vecchiato, Reggie Johnson, Ernst Wansley e l'idolo assoluto del basket riminese Carlton Myers.



La prima promozione in serie A nel 1984 con coach Piero Pasini. Nel campionato seguente, 85-86, raggiunto il massimo piazzamento della storia, il sesto posto assoluto arrivato con l'ingresso nei quarti di finale scudetto, turno perso contro la Simac Milano di Mike D'Antoni, Dino Meneghin, Bob McAdoo e coach Dan Peterson che poi vincerà lo scudetto.



Per ricordare i momenti d'oro,di quelli che poi diventeranno i Crabs Rimini, tutta una serie di iniziative per festeggiare i 70 anni di storia. Ieri sera, conviviale in noto ristorante riminese alla presenza di dirigenti come Luciano Capicchioni, il professore Gianluigi Rinaldi storico maestro delle giovanili, Giosuè Boldrini, Riccardo Cervellini, e l'attuale Presidente Domenico Zampolini. Consegnate loro targhe che ricordano, il loro grande impegno per il Rimini Basket.



Sul compleanno del Basket Rimini sentiamo due grandi protagonisti: il patron Luciano Capicchioni e l'ex Nazionale italiana di Basker Renzo Vecchiato