Volley, Banca di San Marino ancora ko: Cervia passa 3-2

Le biancazzurre vincono i primi due set ma poi si fanno rimontare, cadendo per la terza volta di fila. La Titans Services gioca mercoledì a Modena: nel mirino sorpasso e quarto posto.

La sconfitta interna con Lugo e la conseguente perdita della vetta sembrano aver tagliato le gambe alla Banca di San Marino: Cervia, 8° a -18, si presenta al Casadei dopo due sconfitte filate, va sotto di 2 set e poi, clamorosamente, la ribalta. 2-3 e terzo ko consecutivo per le Titane, agganciate al secondo posto da Bellaria e staccate di un'altra lunghezza da Lugo, ora a+6.



Una sconfitta che brucia particolarmente, perché dopo due giochi dominati – 25-19 e 25-15 i parziali – il più sembrava fatto. A scombinare il tutto è il 20-25 del terzo set, che galvanizza le ospiti e innervosisce San Marino, in questo periodo in difficoltà sulle bande. Così non basta l'ottima prova al centro di Tomassucci, autrice di 20 punti: il 22-25 del quarto gioco sancisce il pari, si va al tie break e le biancazzurre, sempre in apnea, cedono 13-15.



Le quarte forze del campionato – Savignano e Cattolica – sono ancora a -8, dunque, per il momento, almeno la terza piazza non è a rischio. Urge comunque tornare a far punti, a cominciare dalla trasferta di sabato prossimo in casa di Faenza, 7° e appena tornata a vincere dopo 3 sconfitte.



Sul fronte maschile sarà un mercoledì cruciale per la Titan Services, impegnata nel posticipo sul parquet di Modena: tra il 7° posto dei biancazzurri e il 5° degli emiliani c'è appena un punto di differenza e, in caso di vittoria piena, la squadra di Mascetti sarebbe quarta in solitaria.



RM