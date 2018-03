Cinque birilli: Europei amari per la squadra sammarinese

Europei amari per i portacolori sammarinese al campionato 5 birilli per nazioni che si tenuto in Belgio. I biancazzurri Marino Guardigli, Gian Luca Genghini, Maurizio Gobbi e Roberto Bucci nulla hanno potuto contro la sorte che li ha voluti in un girone impossibile formato da Italia, Francia e Austria.



Sconfitta secca per 5-0 contro l'Italia, la più forte compagine mondiale. Molto più equilibrata la sfida con la Francia nella quale i sammarinesi hanno lottato punto su punto perdendo solo nel finale. Nulla è valsa la vittoria per 3-2 contro l’Austria, visto che accedevano ai quarti solo le prime due del girone.



