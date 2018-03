Ginnastica: Giulia Casali e Monica Garbarino sfiorano a Torino la qualificazione alla fase Nazionale

Sabato scorso a Torino si è svolta la fase Interregionale del Campionato Individuale Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica cui hanno partecipato anche due atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Accompagnate dalla tecnica Federica Protti, Giulia Casali tra le junior e Monica Garbarino tra le senior, per la prima volta in una gara interregionale per tentare la qualificazione alla fase Nazionale.

Giulia, dopo i primi tre attrezzi (nastro, palla e clavette) ha avuto modo di accedere anche alla finale con il quarto attrezzo (cerchio), dove però qualche errore di troppo le ha precluso la qualificazione alla fase nazionale, pur avendo migliorato la propria prestazione rispetto alle due prove regionali. Ha chiuso la gara al 7° posto nella classifica finale.

Monica, dopo i primi due attrezzi (palla e clavette), grazie ai punteggi ottenuti, era in linea per accedere alla finale, ma qualche imprecisione nel terzo esercizio, al nastro, non le hanno consentito di qualificarsi per la finale. Per lei 11° posizione in classifica.