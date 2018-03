Basket, VL: finale di stagione a rischio per Dallas Moore

Brutte notizie in casa VL Pesaro. Nell’allenamento di ieri pomeriggio, Dallas Moore ha riportato la lussazione della spalla sinistra che è stata prontamente immobilizzata con tutore. Il giocatore è in attesa del consulto specialistico affidato al dott. Raul Zini. Per Moore la conclusione della stagione è fortemente a rischio.