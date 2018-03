Baseball: la T&A sconfitta nella prima amichevole stagionale

La squadra di Mario Chiarini battuta per 3 a 0 dal Rimini

L'amichevole giocata allo stadio dei Pirati ha visto prevalere i campioni d'Italia che hanno segnato un punto al quinto inning su Quevedo, uno al settimo e uno all'ottavo su Cherubini.



Sul Monte per la squadra di Mario Chiarini, sono saliti prima Maestri e poi Quevedo, Cherubini e Perez. Prossimo test, sempre allo stadio dei Pirati contro il Rimini, sabato 31 marzo, alle ore 13, sulla distanza di 12 inning. Per quanto riguarda gli arrivi in casa T&A, martedì sarà la volta di Juan Martin e mercoledì di Tom De Wolf.