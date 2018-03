Volley: successo in campo maschile, ko in serie C femminile

La Titan Services vince 3-0. Cade la Banca di San Marino a Faenza.

Nonostante l'emergenza la Titan Services trova una bella vittoria contro la Spem Faenza. La squadra di Stefano Mascetti deve ancora fare i conti con le difficoltà legate agli infortuni, ma supera 3-0 la formazione ospite. Una giornata particolare per il coach dei Titani, per una sfida che ricorre nel giorno in cui, a distanza di sei anni, si ricorda l'anniversario della scomparsa di Vigor Bovolenta, grandissimo centrale di quella “generazione di fenomeni” che con l'Italia di Velasco conquistò medaglie e trofei. Quel giorno di sei a anni fa, a Macerata, sulla panchina di Forlì c'era proprio Mascetti a guidare il sestetto romagnolo e Bovolenta.

Nonostante le premesse difficili per la Titan Services arriva una vittoria al termine di una gara che non inizia bene per i biancoazzurri. Faenza avanti e Titan Services costretta a inseguire. Sul 24/17 per gli ospiti il set sembra ormai chiuso. Qualcosa però succede e con i punti di Farinelli e Peroni i sammarinesi tornano in parità. La Titan Services vince il set ai vantaggi 29/27. Nel secondo e terzo parziale i padroni di casa partono meglio e questa volta per gli ospiti diventa impossibile rientrare in partita. 25/12 e 25/15 sono il conto dei parziali che chiudono la partita. Da segnalare l'esordio del giovane Nicolas Venturi e il solito contributo di punti di Farinelli con 19 messi a referto. Doppia cifra anche per Peroni con 11. Titani che salgono a quota 35 punti in classifica, prossimo impegno a San Giovanni in Marignano il 7 aprile.



Non sa più vincere la Banca di San Marino che in casa della Fenix Faenza cede 3-0. Per la squadra di Luca Nanni arriva la quarta sconfitta consecutiva. Le padrone di casa chiudono 25/17 e 25/20 i primi due set, per poi prendersi la vittoria con il 27/25 del terzo. Banca di San Marino in terza posizione. Lugo guida con 51 punti davanti a Bellaria con 45. Sabato 7 aprile il prossimo impegno in casa contro la Pgs Bellaria Bologna.



Elia Gorini