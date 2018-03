La Pallacanestro Titano vince e continua a pensare ai play off

La Pallacanestro Titano tiene accesa la luce che conduce ai play off. Lo fa battendo San Lazzaro al Multieventi in una partita che prima sembrava vinta sul 66-48, ma che gli ospiti avevano clamorosamente riacchiappato sul 70 pari. E così ci pensano Gamberini e Aglio a caricare i compagni per il gran finale che li porta alla sirena finale sull'82-73. E' match contrassegnato da ritmi alti con i Titans super in un primo quarto portato a casa con 29 punti all'attivo. Dopo un secondo quarto di sostanziale equilibrio con San Marino quindi bene avanti nel punteggio (+13 sul 44-31) arriva il terzo nel quale chiudere anticipatamente i conti. Ma non solo non si chiude nulla, si riapre tutto. Perchè a cavallo dell'ultimo intervallo San Lazzaro costruisce un parzialone di 14-0. Sul 70-70 l'inerzia si sposta sugli ospiti, eppure San Marino ha la forza di riorganizzarsi e ripartire. Al comando. E rivincere una partita già vinta. Ora la volata play off è lanciata con gli ultimi due impegni della regular season. A Bertinoro con lo Scirea e in casa col fanalino di coda Modena. Certo serviranno anche frenate in serie della concorrenza, ma con 4 punti le possibilità di accedere ai play off non sarebbero poche.