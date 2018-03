Taylor Braun entra nella VL Pesaro

La VL Pesaro annuncia di aver concluso l'accordo con l'ala statunitense Taylor Braun, fino al termine della stagione.



Statunitense, nato a Fargo, North Dakota (Usa), il 6 luglio 1991, Braun è un’ala piccola di 201 cm.

Dopo aver iniziato la carriera cestistica nel College North Dakota State, Braun è stato invitato al torneo PIT e alla successiva Summer League con i Phoenix Suns.



Ha fatto la sua prima esperienza europea in Belgio, nella stagione 2014/2015, disputando anche l'Eurochallenge con l'Okapi Aalstar. Ha preso parte anche alla Summer League ed ha fatto due stagioni consegutive in Germania, con Ratio-Pharm Ulm, formazione che ha partecipato all’Eurocup.



Questa stagione l'aveva inizata al Veteran Camp con gli Utah Jazz, per poi venire inserito nella loro squadra di sviluppo, in G-League, con Salt Lake City Stars. Ha disputato anche due partite a febbraio in occasione delle qualificazioni mondiali con la nazionale Usa.



La società fa saper di aver avviato le pratiche burocratiche per l’ottenimento del visto presso il Consolato di San Francisco e presso gli Enti italiani preposti.