VL Pesaro: esonerato Spiro Leka

La VL Pesaro comunica di aver sollevato dall’incarico l'allenatore Spiro Leka. Un provvedimento, si legge in una nota del club, per responsabilizzare la squadra in vista delle ultime partite di campionato e non quindi per responsabilità diretta dell’attuale situazione di classifica. Società e Presidente, infine, lo ringraziano per i proficui anni di collaborazione e non esclude un suo futuro coinvolgimento in biancorosso. La squadra è stata affidata al vice allenatore Massimo Galli.