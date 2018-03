Europei Tennis Tavolo: nazionale sammarinese battuta nel debutto

La seconda giornata delle qualificazioni ai campionati europei di Tennis Tavolo ha visto il debutto casalingo della nazionale sammarinese contro l'Azerbaijan. Al Multieventi, la squadra di Claudio Stefanelli è stata battuta per 3 a 1, al temine di una sfida molto combattuta. Il punto della squadra sammarinese è stato conquistato da Mattia Berardi che ha sconfitto per 3 a 1 Yusif. Nulla da fare invece contro il numero 1 della squadra azera, Yang Xinyu di chiare origini cinesi che ha vinto abbastanza agevolmente gli incontri con Federico Giardi e Mattia Berardi. Nella sfida, che poteva regalare il pareggio e quindi la quinta partita, Marco Vannucci è stato sconfitto per 3 a 2 al quinto set, con il punteggio di 12 a 10. Prossimo turno delle qualificazioni europee, a maggio con la Nazionale Sammarinese che sarà impegnata in Lituania, contro la grande favorita per il passaggio del turno.