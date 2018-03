Crabs Rimini: preso Umberto Pietrini

La società biancorossa ha ufficializzato l'ingaggio di Umberto Pietrini, ala di 197 cm. Nato ad Aosta 22 anni fa, Pietrini è un prodotto delle giovanili della Pallacanestro Varese e nell'ultima stagione ha giocato in serie B con la casacca del Senigallia. La società riminese ha deciso di intervenire sul mercato, portando in biancorosso un giocatore di livello come Pietrini, cercando di evitare i play-out e di conquistare la salvezza diretta.