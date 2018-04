Coppa Davis, Cipro-San Marino 2-1

Decisivo il doppio, con Tommesani e Simoncini travolti da Chrysochos e Neos.

È il doppio a decretare il secondo ko di San Marino nel Gruppo III di Coppa Davis, con Cipro che s'impone 2-1. Troppo forte la coppia isolana Chrysochos-Neos, che ha travolto Simoncini e Tommesani con un perentorio 6-1 6-1. Resta il rammarico per non aver potuto schierare Marco De Rossi, uscito con un fastidio alla gamba dal match vinto in mattinata con con Efstathiou. I biancazzurri torneranno in campo domattina contro Andorra, per quella che è l'ultima gara del girone. Entrambe sono già eliminate, la vincente però potrà concorrere per il quinto posto.