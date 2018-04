Cons: cartellino bianco per la pace

Oggi è la Giornata internazionale dello sviluppo della Pace attraverso lo sport, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese così come tantissime organizzazioni sportive nel mondo, prende parte alle celebrazioni con la campagna social #whitecard.



Atleti, politici, dirigenti, bambini, tifosi, mostrano un cartellino bianco simbolo di pace, quella che nello sport è una punizione in questa giornata diventa un modo per celebrare la pace e la purezza, l'amicizia, l'amore.

La giornata dello sviluppo della Pace attraverso lo sport è stata istituita nel 2013 dal CIO Comitato Olimpico Internazionale e dall'ONU.



Per partecipare è sufficiente prendere un foglio A4, piegarlo due volte e scattare un selfie con il "cartellino bianco" per poi pubblicarlo sui profili social con gli hashtag #whitecard taggando il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese o il San Marino Olympic Team #smrteam.

La tiratrice Alessandra Perilli, il portiere Elia Benedettini, la Nazionale di Coppa Davis, il Presidente del CONS e il Segretario di Stato per lo Sport hanno già scattato la loro foto, ora tocca a tutti coloro che credono che attraverso lo sport sia possibile divulgare sentimenti di pace.