Coppa Davis, Andorra-San Marino 2-1

Coppa Davis con la terza giornata del terzo gruppo mondiale in Bulgaria. San Marino cede ad Andorra per 2-1. Nel primo singolare nulla da fare per Filippo Tommesani superato da Poux Gautier, mentre nel secondo è arrivato il punto del pareggio grazie a Marco De Rossi 6-3 6-1 a Cervos Noguer. Il punto decisivo per gli andorrani è arrivato così dal doppio con la coppia Gautier-Recouderc che hanno battuto per 7-5 6-2 De Rossi-Tommesani.