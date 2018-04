Baseball, T&A San Marino fuori dalla Coppa Italia

Rimini vince anche la seconda gara (5-2 all'extra inning) e va alla Final Four di Bologna.

Niente da fare per la T&A San Marino, che saluta la Coppa Italia perdendo anche la seconda gara con Rimini, col punteggio di 5-2. Serve un extra inning però, perché i 7 in programma finiscono in parità. Nell'8° invece i Pirati trovano la tripletta che vale loro il secondo successo di giornata. E la Final Four di Bologna, in programma il 14 e il 15 aprile.