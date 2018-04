Baseball: ko anche in gara2, T&A out dalla Coppa

Rimini s'impone anche nella seconda partita contro San Marino. Titani fuori dalla Coppa e Pirati alla final four.

La T&A San Marino esce battuta due volte dallo stadio dei Pirati di Rimini ed esce dalla Coppa Italia.



Dopo una prima gara nella quale sono stati i Titani ad andare in vantaggio due volte e poi a essere battuti 6-5 nel finale di partita, in gara2 la squadra di Mario Chiarini è riuscita a rientrare in partita per due volte, in svantaggio 1-0 al terzo e poi 2-1 al settimo inning.



Le partite di Coppa Italia si giocano sulla distanza delle sette riprese, quindi si è giocato il tie-break che ha visto Rimini segnare tre punti e portarsi sul 5-2. Nella parte bassa del tie-breal la T&A San Marino non riesce a replicare, vince Rimini. Pirati alla final four, Titani fuori dalla Coppa.



e.g.