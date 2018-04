Basket: vittoria salvezza per la VL Pesaro

Pesaro vince 80-72 dopo un supplementare e stacca Capo d'Orlando. Boccata d'ossigeno per i biancorossi che tornano a sperare nella salvezza.

La VL Pesaro batte Pistoia 80-72 dopo un supplementare e torna alla vittoria. Un successo d'oro all'Adriatic Arean per la squadra di coach Massimo Galli che, con la concomitante sconfitta di Capo d'Orlando, non è più ultima in classifica. Ottimo l'impatto del neo acquisto Taylor Braun che contribuisce con 21 punti. Fondamentale anche Rotnei Clarke con 18. Prossimo impegno per la VL Pesaro sul campo di Avellino. Martedì alle 21:40 da non perdere la differita della partita per rivivere tutte le emozioni del successo della VL Pesaro in HD su San Marino RTV.



e.g.