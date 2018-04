La Pallacanestro Titano vince a Bertinoro e spera ancora nei playoff

Nell'anticipo il quintetto di Foschi battono 60-52 il Gaetano Scirea grazie al 25-6 dell'ultimo quarto: a una giornata dal termine, l'8° posto dista due punti.

Un ultimo quarto perfetto permette alla Pallacanestro Titano di vincere 60-52 in casa del Gaetano Scirea Bertinoro. Un successo fondamentale per il quintetto di Foschi, che a una giornata dal termine della regular season è 10° e può ancora sperare nei playoff, distanti due punti.



Nei primi 30' i Titans sono sempre in svantaggio, scivolano anche a -14 e iniziano l'ultima frazione sotto di 10, salvo poi ribaltare il tutto con un parziale di 25-6. Per i biancazzurri 14 punti di Zannoni e 13 a testa di Aglio e Sinatra, a Bertinoro non basta la doppia doppia di Bracci (22+12 rimbalzi).



Per evitare i playout – ed accedere ai playoff – la Titano deve vincere in casa di Modena, ultima con appena 2 punti. Il resto dipenderà dai risultati delle altre squadre coinvolte nella lotta per l'8° posto. Bologna Basket e Fidenza, settime a pari merito, si affrontano oggi: chi vince si assicura i playoff, la perdente continua a rischiare. Poi c'è Pontevecchio, che ha gli stessi punti dei Titans e deve giocare in casa sia con la Salus Bologna – stasera – che col Fiorenzuola, sabato prossimo.